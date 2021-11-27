Раскрыта ложь блогеров-антиваксеров

Директор АППСИМ Зыков: блогеры, которые против вакцинации, сами прививаются от COVID-19

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков раскрыл информацию о лжи блогеров-антиваксеров. Он рассказал радио Sputnik, что зачастую блогеры вводят в заблуждение россиян.

По словам специалиста, такие блогеры зачастую имеют «профессиональный секрет».

Зыков рассказал, что популярные антиваксеры сами прививаются от COVID-19, однако в соцсетях продолжают распространять фейки о вакцинации, вводя в заблуждение других россиян.

«К сожалению, проблема с антиваксерами стоит довольно остро. Причем дело не в том, что много людей, которые против вакцинации, а в том, что есть люди, которые рассказывают фейки про вакцинацию», — сказал Зыков, добавив, что среди распространяемой ими ложной информации больше всего вреда приносят фейки о том, что вакцина якобы опасна для здоровья.

Специалист подчеркнул, что блогеры умеют «переобуваться в воздухе». «Одно дело — рассказывать что-то на аудиторию, а другое дело — делать что-то для себя, своих родных и близких. Многие блогеры — неглупые люди, но они стараются ублажать свою аудиторию», — заключил директор АППСИМ.

Ранее главврачи крупных ковидных больниц страны пригласили на «экскурсию» в красные зоны медучреждений, где лежат пациенты с COVID-19, известных антипрививочников. В их числе оказались лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, а также певец и композитор Юрий Лоза.