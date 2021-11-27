Британский генерал сравнил «российскую угрозу» с экстремизмом

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер заявил, что считает Россию больше угрозой Соединенному королевству, чем экстремистские группировки. Такое мнение он выразил в интервью газете The Telegraph.

По словам Картера, мир в настоящее время меняется быстрее и сильнее, чем во эпоху обеих мировых войн XX века. Он рассказал, что в 2014 году, когда он занял пост начальника Генерального штаба ВС, шли споры о том, откуда исходит главная угроза — от насильственного экстремизма или от России. По словам генерала, «тогда казалось, что от экстремизма».

«Но затем в 2018 году произошло нападение на семью Скрипалей в Солсбери. Стало совершенно очевидно, что Россия представляет наиболее критическую угрозу для нашей страны», — заявил Картер.

Военачальник отметил, что России уделяется «приоритетное внимание» со стороны советника премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивена Лавгроува. Картер подчеркнул, что «существует неприятная вероятность неверной оценки ситуации, нам надо следить за тем, чтобы она не вышла из-под контроля».

При этом, британский генерал признал, что в конечном счете «ничто не может заменить диалог, в том числе с русскими, для лучшего понимания друг друга». Кроме того, начальник штаба обороны сообщил, что Великобритания, помимо России, обеспокоена военно-политическими маневрами Китая и «внимательно следит» за активностью Ирана на Ближнем Востоке.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала сообщения об угрозе нападения РФ на Украину. По словам Захаровой, такие заявления, звучащие из США и других стран НАТО, ничем не подкреплены. «Цель той массированной информационной кампании заключается в нагнетании антироссийской истерии», — заявила Захарова.

