Бузова заявила о побеге из больницы ради дня рождения отца

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова, госпитализированная с травмой руки, заявила о побеге из больницы ради дня рождения отца. Пост на эту тему появился в ее Instagram-аккаунте.

«Любимый мой папуля, счастлива быть сегодня в этот день с тобой и слышать от тебя, что ты самый счастливый. Сбежала из больницы к тебе, сюрприз удался», — написала артистка под совместной фотографией с отцом.

В других постах Бузова также показала как прошел праздник. Звезда и ее отец посетили ресторан в царских нарядах.

О том, что Бузову госпитализировали, стало известно 22 ноября. По словам телеведущей, травму руки она получила во время участия в телевизионном шоу. Она уточнила, что в последнее время находилась под наблюдением врачей, и именно они настояли на том, чтобы она легла в больницу.

До этого пиар-агент телеведущей Антон Богословский рассказал о ее проблемах со здоровьем. Он заявил, что на протяжении длительного времени Бузова борется с последствиями травмы руки, которую она получила во время съемок одного из телепроектов. По его словам, певица не уделяла должного внимания здоровью из-за напряженного рабочего графика.