Пиарщик Бузовой рассказал о проблемах певицы со здоровьем

Пиар-агент российской певицы Ольги Бузовой рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми столкнулась знаменитость. Разговор с Антоном Богославским публикует издание «Вечерняя Москва».

В беседе с журналистами мужчина заявил, что телеведущая на протяжении длительного времени борется с последствиями травмы руки, которую она получила во время съемок одного из шоу. По его словам, поп-исполнительница не уделяет должного внимания проблеме в связи с загруженным рабочим графиком, поэтому часто делает обезболивающие процедуры.

«У Оли действительно серьезная проблема с рукой. Недавно пришлось делать МРТ, чтобы снова понять, в чем проблема. Сейчас за Олей смотрят врачи. Любое напряжение на кисть противопоказано», — подчеркнул пиарщик и добавил, что во время участия в проектах «Я смогу» и «Ледниковый период» Бузова получила еще несколько травм.

Богославский также отметил, что вылечить недуги певицы невозможно. «Они всегда будут давать о себе знать. Вы знаете, как Оля все принимает близко к сердцу и как ее это эмоционально выматывает. К сожалению, некоторые не думают об этом и готовы ради своей мимолетной выгоды растаптывать все», — заключил специалист.

В июне Ольга Бузова продемонстрировала новую прическу и разочаровала поклонников. Знаменитость вновь стала блондинкой, а также нарастила волосы. Ее сфотографировали на фоне забора в шелковом комбинезоне с фиолетовым принтом.