Российская актриса оценила театральный талант Бузовой

Народная артистка России Татьяна Васильева прокомментировала выступление певицы Ольги Бузовой в МХАТе имени Горького. Об этом сообщает НТВ.

«Когда бездарная играет бездарную, это сумасшедший дом», — оценила она уровень таланта телеведущей.

31 октября стало известно об отмене спектакля с участием Бузовой «Чудесный грузин», показ которого должен был состояться во МХАТе 2 ноября. Позднее певица, комментируя отмену спектакля с ее участием, пожелала театру, чтобы продажи билетов на все спектакли были такими же, как на «Чудесного грузина», и приложила скриншот, из которого следует, что все билеты на постановку были проданы.

