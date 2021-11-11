Бузова прокомментировала слухи о ее контракте с дьяволом

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова в своей колонке для журнала «Русский пионер» прокомментировала слухи о том, что за ее успешной карьерой стоят темные силы.

По словам звезды, она часто слышит от разных людей, будто она ведьма и якобы заключила контракт с дьяволом, а публика ищет в ее песнях, танцах и выступлениях тайный смысл или зашифрованные знаки. Бузова не смогла отрицать, что ей приятно внимание любителей мистики к ее персоне, однако, призналась она, ее пугает та серьезность людей, заявляющих, будто она продала душу дьяволу.

«Я транслирую любовь и добро в своих песнях, в своих образах и своих высказываниях. Я делаю добро злу назло. В моем сердце правда нет ненависти и негатива», — написала знаменитость, подчеркнув, что доносит эти ценности 23 миллионам своих подписчиков в Instagram.

Ранее Ольга Бузова призналась, что никогда не считала себя красивой: комплексы по поводу внешности появились у нее еще в детстве. С годами ей удалось привести свое тело в форму, однако звезда и по сей день сталкивается с негативными комментариями: некоторые люди считают, что она делала пластические операции. Телеведущая заявила, что не прибегала к хирургическим вмешательствам.