Ивлеева показала новую прическу и вызвала споры среди фанатов

Анастасия Ивлеева перекрасила волосы в темный цвет и показала новую прическу в Instagram

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала новую прическу и вызвала споры среди поклонников. Серия фотографий появилась на ее странице в Instagram.

Знаменитость поделилась снимками с бала, который ежегодно проводится модным журналом Tatler в Доме Пашкова. Она попозировала на мраморной лестнице в облегающем платье черного цвета с длинными рукавами и открытой спиной. На размещенных кадрах видно, что Ивлеева перекрасила волосы в темный цвет и сделала стрижку-каре.

Подписчики неоднозначно отнеслись к новому образу телезвезды, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. Таким образом, одни фанаты восхитились прической блогерши. «Оставайтесь с черным цветом волос!», «Цвет настроения черный. Круто, на стиле», «Какая ты стала шикарная!», «Вау, просто красотка», — высказывались они.

В то же время другие пользователи сети раскритиковали внешний вид Ивлеевой. «Беленькой было лучше», «Цвет вас старит», «Черный определенно Насте не идет», «Блонд лучше», «Если честно, светлые волосы шли вам больше», — посетовали юзеры.

В июне Ольга Бузова также продемонстрировала новую прическу и разочаровала поклонников. Знаменитость вновь стала блондинкой, а также нарастила волосы. Тогда ее сфотографировали на фоне забора в шелковом комбинезоне с фиолетовым принтом.