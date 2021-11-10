Стало известно о ликвидации нового бизнеса Ивлеевой

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева закрывает ООО «Группа Капельница». Соответствующая информация появилась на РБК.

Стало известно, что по состоянию на 10 ноября 2021 года организация находится в процессе ликвидации. Авторы Telegram-канала «Только никому…» предположили, что звезда передумала развивать новый бизнес и открывать бар «Капельница» из-за нехватки денежных средств.

По их словам, Ивлеева потратила на празднование своего дня рождения 16 миллионов рублей. Кроме того, она оплатила проект «Блогеры и дороги» стоимостью 10 миллионов рублей. Также знаменитость является автором дрэг-шоу на YouTube «Королевские кобры Насти Ивлеевой», один выпуск которого стоит от двух до трех миллионов рублей. Помимо этого, она регулярно путешествует и покупает одежду люксовых марок.

Авторы также назвали еще одну вероятную причину, по которой Ивлеева решила отказаться от открытия заведения. Они посчитали, что знаменитость передумала из-за нестабильной ситуации на рынке, вызванной пандемией коронавируса. Однако этот вариант, по их мнению, менее правдоподобен.

На данный момент Ивлеева никак не комментировала сложившуюся ситуацию.

В августе журналисты посчитали стоимость роскошного имущества Ивлеевой и Элджея. По информации издания, за годы совместной жизни экс-супруги приобрели имущества более чем на 100 миллионов рублей. В частности, они купили двухэтажный особняк в Подмосковье со спортзалом и пристройкой для гаража. Подобные коттеджи оцениваются в 50 миллионов рублей.