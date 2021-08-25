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Журналисты посчитали стоимость роскошного имущества Ивлеевой и Элджея

Журналисты перечислили недвижимость и машины телеведущей Ивлеевой и рэпера Элджея
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Анастасия Ивлеева и Алексей Узенюк
Анастасия Ивлеева и Алексей Узенюк
Фото: @_agentgirl_

Журналисты перечислили роскошное имущество, которое будут делить между собой блогерша Анастасия Ивлеева и российский рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) после развода. Соответствующий материал публикует портал Life.

По информации издания, за годы совместной жизни экс-супруги приобрели имущества более чем на 100 миллионов рублей. В частности, они купили двухэтажный особняк в Подмосковье с собственным спортзалом и пристройкой для гаража. Подобные коттеджи оцениваются в 50 миллионов рублей. Кроме того, журналисты посчитали примерную стоимость их элитной квартиры в Москве — около 25 миллионов рублей.

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У Элджея и Ивлеевой также есть автопарк с рядом дорогостоящих автомобилей. Одним из них является спорткар Lamborghini Aventador стоимостью от 25 миллионов рублей. Также пара владеет машинами Lexus LX 570 (цена стартует от семи миллионов) и Chevrolet Camaro за три миллиона рублей.

В материале отмечается, что телеведущая иногда публикует в своих соцсетях сторис, снятые во время поездок на Mercedes G-class. Цена такого автомобиля достигает 20 миллионов рублей.

Элджей, в свою очередь, передвигается на спортивной машине Nissan 350Z и электрическом спорткаре BMW I8 на протяжении нескольких лет.

На прошлой неделе Анастасия Ивлеева подтвердила, что она развелась с рэпером Элджеем. В интервью для издания Tatler она отметила, что их отношения превратились в родственные. Пара поженились в 2019 году. Слухи о проблемах в браке между Ивлеевой и Узенюком начали появляться в конце 2020 года, однако тогда блогерша опровергала их.

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