Журналисты посчитали стоимость роскошного имущества Ивлеевой и Элджея

Журналисты перечислили роскошное имущество, которое будут делить между собой блогерша Анастасия Ивлеева и российский рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) после развода. Соответствующий материал публикует портал Life.

По информации издания, за годы совместной жизни экс-супруги приобрели имущества более чем на 100 миллионов рублей. В частности, они купили двухэтажный особняк в Подмосковье с собственным спортзалом и пристройкой для гаража. Подобные коттеджи оцениваются в 50 миллионов рублей. Кроме того, журналисты посчитали примерную стоимость их элитной квартиры в Москве — около 25 миллионов рублей.

У Элджея и Ивлеевой также есть автопарк с рядом дорогостоящих автомобилей. Одним из них является спорткар Lamborghini Aventador стоимостью от 25 миллионов рублей. Также пара владеет машинами Lexus LX 570 (цена стартует от семи миллионов) и Chevrolet Camaro за три миллиона рублей.

В материале отмечается, что телеведущая иногда публикует в своих соцсетях сторис, снятые во время поездок на Mercedes G-class. Цена такого автомобиля достигает 20 миллионов рублей.

Элджей, в свою очередь, передвигается на спортивной машине Nissan 350Z и электрическом спорткаре BMW I8 на протяжении нескольких лет.

На прошлой неделе Анастасия Ивлеева подтвердила, что она развелась с рэпером Элджеем. В интервью для издания Tatler она отметила, что их отношения превратились в родственные. Пара поженились в 2019 году. Слухи о проблемах в браке между Ивлеевой и Узенюком начали появляться в конце 2020 года, однако тогда блогерша опровергала их.