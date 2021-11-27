Женщина покормила грудью кота в самолете

The Sun: пассажирка рейса в США покормила кота грудью во время полета

Одна из пассажирок рейса американской авиакомпании Delta AirLines покормила грудью своего кота на борту самолета. Об этом сообщает The Sun.

Женщина вместе с питомцем летела до города Атланта в штате Джорджия (США). Во время полета она достала кота из переноски, покормила его грудью, но не стала убирать питомца обратно в сумку, несмотря на просьбы экипажа.

В итоге пилот воздушного судна передал в аэропорт информацию об отказе женщины вернуть питомца в переноску. После посадки с ней провели беседу сотрудники службы безопасности. Женщине высказали предупреждение.

В феврале 2021 года агрессивный кот вынудил пилотов посадить самолет, который следовал из Судана в столицу Катара Доху. Питомец неожиданно появился в кабине пилотов спустя полчаса после вылета. По предположениям, животное пробралось в самолет во время уборки или техосмотра.