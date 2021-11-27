ЮАР поделится с другими странами образцом нового штамма коронавируса

ЮАР собирается поделиться со всеми странами мира образцами нового штамма коронавируса. Вариант омикрон получат агентства и ведомства, занимающиеся биологической безопасностью в других странах, сообщил директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра. Его слова передает РИА Новости.

«Мы всегда очень тесно сотрудничали со всеми основными агентствами безопасности в мире, чтобы ответы на ключевые вопросы можно было получить как можно быстрее», — сказал де Оливейра.

Штамм омикрон COVID-19 медики из ЮАР готовы предоставить так же оперативно, как это сделали со штаммом бета в прошлый раз, заявил директор. По его словам, запросы на образцы этого варианта вируса уже поступили из Великобритании и США.

При этом де Оливейра подчеркнул, что образец вируса рассылается государственным ведомствам, а не частным компаниям. Последние смогут получить его у национальных организаций по биобезопасности.

Ранее вирусолог Центра им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн предсказал срок появления нового омикрон-штамма в России. По его мнению, вариант появится в России в ближайшие месяцы, однако высокая заболеваемость делает картину распространения непредсказуемой. «Но если он окажется таким же эпидемичным, как дельта-штамм, никакие власти за ним уследить уже не смогут», — отметил Альтштейн.