Названы три условия для победы над пандемией

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов назвал три условия для победы над пандемией коронавируса. Он напомнил, какие факторы останавливали «любые эпидемии во все времена», пишет URA.RU.

Вирусолог заявил, что спад пандемии коронавируса зависит от каждого человека. По его словам, массовая вакцинация, соблюдение масочного режима и жесткая социальная дистанция способны остановить пандемию.

«Помните поэта Александра Пушкина? У него было две болдинских осени. Почему они были? Все забыли, что были жесточайшие карантины из-за холеры. Вакцины тогда не было, поэтому только карантины», — объяснил Нетесов.

Профессор также напомнил о вспышке оспы в Москве в конце 1950-х годов, которую удалось победить с помощью «тотальной вакцинации» столицы. Он посетовал, что многие люди слушают «только неграмотных антипрививочников, которые истории не знают, не понимают, что такое вирус, и про вакцины ничего не знают».

С точкой зрения Нетесова согласился другой специалист, профессор вирусологии, научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. «Тотальная вакцинация и есть попытка остановить пандемию коронавируса полностью. Мы сейчас видим уже пример целого ряда стран, где эпидемия остановилась», — подчеркнул он.

Ранее вирусолог Георгий Викулов спрогнозировал сроки появления омикрон-штамма в России. По его словам, это может произойти в любой момент.