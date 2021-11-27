Гинцбург рассказал о вакцинации детей назальным препаратом

Гинцбург: у детей после вакцинации назальным препаратом негативных последствий не было

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о вакцинации детей от коронавирусной инфекции назальным препаратом. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, никаких негативных последствий не было. Он также отметил, что сам воспользовался препаратом.

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«Естественно, привился. Не только я. Привились маленькие дети наших сотрудников — шестилетние в том числе, и никаких негативных последствий у них не было. Маленькие дети моих соседей тоже привились. Все нормальные люди хотят своих детей защитить», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса. Он прошел процедуру на следующий день после повторной вакцинации «Спутником Лайт».

В октябре Минздрав России разрешил центру имени Гамалеи проводить вторую фазу клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. По словам руководителя учреждения, препарат дополнит обычную вакцину, создавая еще один барьер для вируса.