В центре Гамалеи объяснили быструю разработку вакцины от COVID-19

Профессор, завотделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко в беседе с URA.RU объяснил быструю разработку вакцины от COVID-19.

По словам специалиста, вакцина от коронавируса была создана за несколько месяцев, поскольку для появления подобных препаратов уже существовали молекулярно-генетические платформы. «Просто оставалось соединить компоненты. В случае "Спутника V", в качестве вектора — аденовирус-26 и аденовирус-5», — сказал Бутенко, отметив, что их соединили в генно-инженерную конструкцию, чтобы она продуцировала у привитых людей защитные тела против коронавируса.

При этом профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с изданием подчеркнул, что подобный метод создания вакцин существовал с 80-х годов прошлого века. «Заменить одну вакцину другой очень сложно, поэтому методы были отработаны», — сказал он.

Альтштейн подчеркнул, что их не применяли, поскольку были старые вакцины, а заменять их достаточно сложно. «Когда возникла эта эпидемия, пошли в ход эти методы, которые были отработаны с 80-х годов», — пояснил собеседник издания.

Он добавил, что ученые, которые создали вакцину от COVID, имели большой опыт. «И сделать новую вакцину технологически уже не составляло большого труда. А дальше пошли испытания, которые показали, что она приемлема, вызывает образование антител, защищает», — подчеркнул профессор.

Ранее Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков. Препарат от COVID-19 по итогам клинических исследований показал высокую эффективность и безопасность.