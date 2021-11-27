Неизвестные похитили француза на Гаити

В столице Гаити Порт-о-Пренсе неизвестные вооруженные люди похитили гражданина Франции Алена Соваля, руководителя столичного Университета Кискейя. Об этом пишет местное издание Rezo Nowdes.

Француза похитили, когда он возвращался домой на своем автомобиле в сопровождении студента из Университета Кискейи. Их перенаправили в неизвестное место.

Требования похитителей пока не известны: они не связывались с семьей Соваля. Руководство университета попросило полицию обеспечить безопасность в городе.

Ранее гаитянская банда 400 Mawozo похитила 17 миссионеров-христиан из Канады и США. Они были захвачены в заложники, когда садились в автобус рядом с приютом в столице Гаити городе Порт-О-Пренс. Позже глава банды пригрозил убить похищенных миссионеров, если ему не заплатят требуемый выкуп в размере одного миллиона американских долларов.

