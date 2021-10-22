Похитившая американских миссионеров банда из Гаити пригрозила убить заложников

Лидер гаитянской банды 400 Mawozo пригрозил убить похищенных христианских миссионеров из США и Канады, если ему не заплатят требуемый выкуп в размере одного миллиона американских долларов. Об этом сообщил телеканал NBC News.

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Главарь, известный в Гаити под псевдонимом Ламо Санджу, записал видео, в котором рассказал, что он сделает с похищенными миссионерами. «Если я не получу то, что мне нужно, я лучше убью этих американцев, разряжу в каждого из них по крупнокалиберному ружью в голову», — заявил Санджу, хотя самих заложников не показал.

Однако в его видео были продемонстрированы пять трупов, которых главарь назвал своими «павшими солдатами». По его словам, они были убиты гаитянскими правоохранителями под командованием начальника полиции Леона Чарльза. «Чарльз заставил меня плакать, джентльмены. Я выплакал все глаза, и я заставлю плакать вас, я заставлю вас плакать кровавыми слезами», — пригрозил бандит.

Ранее, находясь в Эквадоре, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Белый дом находится в постоянном контакте с ФБР и правительством Гаити по этому инциденту. Он сказал, что Вашингтон делает все возможно, чтобы освободить заложников как можно скорее.

О похищении 17 миссионеров-христиан из Канады и США стало известно 17 октября. Они были захвачены в заложники, когда садились в автобус рядом с приютом в столице Гаити городе Порт-О-Пренс.