В США прокомментировали похищение миссионеров на Гаити

Госсекретарь США Энтони Блинкен ходе пресс-конференции в Кито с эквадорским министром иностранных дел и миграции Маурисио Монтальво прокомментировал захват группы американских миссионеров на Гаити. Он подчеркнул, что Вашингтон делает все возможное, чтобы урегулировать эту ситуацию, передает ТАСС.

«В частности, в Гаити была отправлена группа сотрудников Госдепартамента, поддерживается очень тесное взаимодействие с Федеральным бюро расследований, которое играет в таких ситуациях ведущую роль», — подчеркнул глава Госдепартамента.

Блинкен указал, что власти Соединенных Штатов находятся в постоянном контакте с правительством Гаити и полицией.

17 октября группу христианских американских миссионеров похитила банда прямо из автобуса, после того, как люди и члены их семей вышли из приюта в Порт-о-Пренсе. Позднее бандиты назвали сумму выкупа: по миллиону долларов за каждого. Всего они хотят получить 17 миллионов долларов за освобождение заложников

