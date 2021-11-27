Посол Британии в Киеве призвала Украину избавиться от российского газа

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс в интервью «Украине 24» рассказала, как Украина могла бы «избавиться» от российского газа.

Она призвала, чтобы Киев перестал быть энергозависимым, особенно от России. Для этого, по ее мнению, западные страны должны инвестировать в зеленую энергетику. «Украина имеет возможность в долгосрочной перспективе даже стать провайдером, например, зеленого водорода. Поэтому для меня это именно тот момент, где вопросы безопасности могут стать экономическими возможностями», — сказала Симмонс.

Посол Британии также добавила, что газопровод «Северный поток-2» ослабляет Киев, поэтому Лондон выражает обеспокоенность реализацией проекта. При этом Симмонс пояснила, что Великобритания вряд ли будет вводить санкции против магистрали в ближайшее время, поскольку ограничительные меры необходимо использовать, «учитывая обстоятельства».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев хочет сохранить за собой транзит газа из России в Европу после истечения нынешнего контракта с «Газпромом». При этом глава украинского государства похвастался тем, что в переговорах о продолжении транзита Киев предпринял удачный шаг, предложив более низкую цену.