На Украине посчитали «вопросом времени» членство в ЕС и НАТО

Глава МИД Украины Кулеба: членство страны в ЕС и НАТО является лишь вопросом времени

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посчитал, что членство страны в Европейском союзе (ЕС) и НАТО является лишь вопросом времени. Такое мнение он заявил в интервью, опубликованном газетой Zeit.

По мнению Кулебы, Украина является естественной частью европейского и трансатлантического сообщества. «Мы полностью понимаем, что существует определенный скептицизм по поводу расширения ЕС на восток», — сказал министр, выразив мнение, что ЕС в ближайшие годы не сможет пообещать стране членство, но юридически и экономически Украина будет сближаться с ЕС.

Ранее Кулеба заявил, что Украина может вступить в НАТО И ЕС без проведения реформ, под гарантии и обещания провести все необходимые изменения в области государственного управления, экономики, судебной системы. По его словам, Киев приложил немало усилий для того, чтобы страна приблизилась к стандартам ЕС и Североатлантического союза.

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Поправки отменили внеблоковый статус Киева и зафиксировали «европейский выбор Украины и ее место как члена европейской семьи».