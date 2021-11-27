Число госпитализированных спасателей после аварии в Кузбасе выросло до 15

В результате ЧП в кузбасской шахте «Листвяжная» число госпитализированных горноспасателей выросло до 15. Об этом сообщил начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС России Александр Апальков, передает РИА Новости.

Апальков заявил, что пострадавшие во время поисково-спасательной операции находятся в больнице. «У всех отравление окисью углерода», — рассказал он на встрече с семьями погибших горноспасателей.

Начальник отряда уточнил, что все все спасатели во время поиска пропавших шахтеров шли по одному маршруту. «Всего на этом маршруте находились 32 человека. Пятеро из них погибли, 15 пострадали», — сказал Апальков.

Ранее заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян рассказал о состоянии пострадавших после ЧП в шахте. Он уточнил, что состояние госпитализированных стабильное, выписка некоторых из них планируется на следующей неделе.

Взрыв газа на шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек, пострадали 63. В этот же день губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в регионе по горнякам и спасателям, которые погибли на шахте. Он продлится с 26 по 28 ноября. По факту ЧП возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований безопасности опасных объектов, повлекшее смерть двух и более лиц») и части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).