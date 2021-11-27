Раскрыто состояние выживших после взрыва в шахте в Кузбассе

Врач Агаларян: состояние госпитализированных после ЧП на шахте «Листвяжная» стабильное

Раскрыто состояние госпитализированных после взрыва в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщил заместитель главврача Кузбасского клинического центра охраны здоровья шахтеров Александр Агаларян, его цитирует РИА Новости.

Как уточнил врач, состояние пострадавших стабильное, выписка некоторых из них планируется на следующей неделе.

Также Агаларян добавил, что выжившего спасателя по итогам сеанса телемедицины переведут в Кемерово.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что предварительно, причиной взрыва мог стать выброс метана.

Взрыв газа на шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. Погибли 52 человека, пострадали 63. В этот же день губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в регионе по горнякам и спасателям, которые погибли на шахте. Он продлится с 26 по 28 ноября.