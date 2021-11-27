Названа предварительная причина взрыва на шахте в Кузбассе

Источник ТАСС о причине взрыва на шахте «Листвяжная» в Кузбассе: внезапный выброс метана

Названа предварительная причина взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной мог стать выброс метана.

«Предварительно, был внезапный выброс метана, потом произошел взрыв. Но конкретная причина выброса пока не установлена, в этом сейчас разбираются компетентные и следственные органы», — пояснил собеседник.

Специалисты изучат работу датчиков на шахте, а также выяснят, показывали ли они корректные данные по концентрации метана или нет. «Сейчас с этим тоже разбираются», — сказал источник.

Ранее анонимный работник «Листвяжной» в разговоре с «Лентой.ру» сообщил, что руководство шахты годами игнорировало проблему повышенной загазованности шахты, а всем несогласным сотрудникам предлагало «отправляться на мороз».

Взрыв газа на шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. Погиб 51 человек, пострадали 63. В этот же день губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в регионе по горнякам и спасателям, которые погибли на шахте. Он продлится с 26 по 28 ноября.

По факту трагедии возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 217 УК РФ («Нарушение требований безопасности опасных объектов, повлекшее смерть двух и более лиц») и части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»).