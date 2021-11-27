Опубликованы документы последней проверки шахты «Листвяжная»

Последняя проверка шахты «Листвяжная» за неделю до взрыва, жертвами которого стали 52 человека, выявила 10 нарушений правил безопасности. Результаты проверки публикует РЕН ТВ.

Среди нарушений оказались не утвержденная инженером схема электроснабжения лавы и недостающие датчики контроля метана. Документы также свидетельствуют, что нарушения были устранены в день проверки 18 ноября.

«В этот день было всего 11 или 12 нарушений, они их сразу устранили. Они вообще никакого отношения к аварии не имели, там были нарушения по транспорту. А это газ», — пояснил инспектор.

По словам специалиста, в течение года на предприятии было выявлено 139 нарушений, однако никаких проблем, связанных с газом, там не было уже давно. Шахта два года проработала «без единой травмы».

Взрыв газа на шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. Погибли 52 человека, пострадали 63. В этот же день губернатор Кузбасса Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в регионе по горнякам и спасателям, которые погибли на шахте. Он продлится с 26 по 28 ноября.