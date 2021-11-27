Профсоюзы оценили идею Минтруда изменить систему учета бедных в России. Как рассказала РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Нина Кузьмина, к назначению нового показателя есть вопросы.

По словам замглавы ФНПР, вопросы возникают и с тем, кем считать группу людей, чьи доходы будут выше границы бедности, однако ниже прожиточного минимума.

«Не поддержали. Во-первых, она на нас как снег на голову свалилась. То есть на этапе разработки социальные партнеры не привлекались Минтрудом к обсуждению. Во-вторых, мы не поняли, для чего нужен этот новый показатель», — сказала Кузьмина.

Ранее Минтруд подготовил проект постановления, согласно которому предлагается ввести дополнительный инструмент для оценки границы бедности в стране, который будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменение узкого «минимального» набора потребления. В качестве определения границы бедности ведомство предлагает использовать значение прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года и ежеквартально его пересматривать с учетом цепного индекса потребительских цен за соответствующий квартал.