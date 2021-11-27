Космонавты впервые перешли в новый модуль на МКС

«Роскосмос»: космонавты Шкаплеров и Дубров впервые перешли в новый модуль «Причал» на МКС

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров впервые перешли в новый российский модуль «Причал» на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщается на странице госкорпорации «Роскосмос» в Twitter.

«Люки со стороны модуля "Наука" и со стороны "Причала" были открыты в 22.39 по московскому времени», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Ранее сообщалось, что «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» пристыковался к МКС. Стыковка последнего российского модуля с МКС состоялась 26 ноября в 18:26 по московскому времени. Отделение приборно-агрегатного отсека от «Причала» намечено на 22 декабря в 01:20.