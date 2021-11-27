Пушков отреагировал на отмены концертов Моргенштерна после заявления Бастрыкина

Пушков об отмене концертов Моргенштерна: Бастрыкину надо сказать спасибо хотя бы за это

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на отмены концертов рэпера Моргенштерна (Алишер Моргенштерн) после заявления главы Следственного комитета России (СК) Александра Бастрыкина о том, что певец занимается торговлей наркотиками через социальные сети. Сенатор высказался в своем Telegram-канале.

«Бастрыкину надо сказать спасибо хотя бы за это. Теперь можно делать ставки — через сколько месяцев у певца ртом закончатся деньги и он запросится обратно на Родину. Ибо нигде в мире его "творчество" никому... даже скворцам не нужно», — написал он.

Ранее стало известно о том, что Моргенштерн уехал в ОАЭ на фоне обвинений главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Адвокат музыканта Сергей Жорин заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.

