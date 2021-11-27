Мошенники придумали связанную с уплатой налогов схему обмана

В компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE сообщили, что мошенники, в преддверии 1 декабря, окончания срока оплаты имущественных налогов, решили активизировать рассылку россиянам вредоносных писем с уведомлениями о необходимости провести платеж. Об этом пишет РИА Новости.

Компанией была обнаружена мошенническая рассылка в виде фейковых налоговых уведомлений, которая приходит от имени одного из финансовых регуляторов. Пользователи получают письма на электронную почту без привязки к имени. Им предлагается успеть уплатить имущественные налоги до 1 декабря, чтобы избежать начисления пени. В письме размещалась ссылка, которая ведет на различные ресурсы с вредоносным содержанием.

По словам директора блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгения Волошина, фишинговые письма и ссылки являются одними из самых популярных разновидностей атак. «Были случаи, когда мошенники имитировали сайт госоргана, вызывающего доверие, и размещали на нем онлайн-кассу, куда жертвы переводили свои деньги, полагая, что платят налоги», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что в России выросло число мошеннических писем, где обещают легкий заработок. Во втором квартале 2021 года пользователи в России получили около двух миллионов мошеннических писем с обещаниями легкого заработка. Это почти в три раза больше, чем с января по март этого года или за четвертый квартал 2020 года.

