Эпидемиолог объяснил возникновение 32 мутаций у нового штамма

Эпидемиолог Резерфорд: COVID-19 приобретает все больше мутаций, чтобы стать более заразным

С течением времени штаммы коронавируса приобретают все больше мутаций, поскольку вирус стремится стать более заразным, обходить иммунную систему и размножаться в течение более длительного времени. Так появление 32 мутаций в новом штамме коронавируса, названном «омикрон», объяснил профессор эпидемиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) Джордж Резерфорд.

В беседе с «Лентой.ру» эпидемиолог отметил, что на данный момент неизвестно, превосходит ли данная разновидность COVID-19 по какому-то из этих критериев дельта-штамм, который сейчас является доминирующим в мире. Поэтому делать выводы о том, насколько опасен новый штамм, преждевременно.

Ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в заявила, что штамм может распространиться по всему миру за следующие несколько месяцев. Вечером 26 ноября Всемирная организация здравоохранения признала новый штамм разновидностью, вызывающей озабоченность.

Первые сообщения о заражении новым штаммом в ЮАР, Ботсване и Гонконге появились 24 ноября. Позже зараженных новой разновидностью COVID-19 обнаружили в Израиле и Бельгии. Британские ученые из Университетского колледжа в Лондоне предположили, что B.1.1.529 будет более устойчив к вакцинам, чем вариант дельта. В лабораториях университета выяснили, что штамм имеет более 32 мутаций.