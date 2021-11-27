Доктор Мясников сравнил инфекции с недобитым врагом

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале сравнил инфекции с недобитым врагом и пояснил, что широкая доступность антибиотиков и отказ от прививок делают людей беззащитными перед такого рода болезнями.

По словам доктора, представление человека об инфекционных заболеваниях не заходит дальше вопросов «вредны ли прививки» и «нужны ли антибиотики». Он отметил, что многие считают инфекции проблемой прошлого века, о которой в XXI веке нечего говорить, однако они являются пороховой бочкой, над которой кардиологи, онкологи и психиатры спорят о своих пациентах.

«Антипрививочное движение недалеких и ограниченных людей с явными психопатами и мошенниками во главе и преступно доступное и широкое применение антибиотиков привело к тому, что мы остались практически беззащитны! Да, мы уже почти победили врага, зажали его в угол, кого-то вообще извели.... И расслабились!» — заявил Мясников.

Он рассказал, что с детства его возмущали фильмы, в которых главный герой поворачивается спиной к недобитому врагу, а тот целится ему в спину. Он сравнил инфекции с таким противником, по его словам, враг «уже не приподнимается, а встает в полный рост».

Мясников объяснил, что это уже не старые знакомые бактерии, а «монстры, которым закусить антибиотиком только в радость». А люди, в свою очередь, не замечают этой «зловещей гигантской тени за спиной».

Ранее Мясников предупредил о смертельной опасности приема некоторых препаратов при легкой форме коронавируса. По словам телеведущего, в большинстве случаев пациентам, заразившимся COVID-19, назначают кроверазжижающие препараты. Врач заявил, что эти лекарства требуются только при тяжелой форме коронавируса. Если заболевание протекает у человека в легкой форме, то эти препараты могут быть смертельно опасны.

