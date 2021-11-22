Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности приема некоторых препаратов

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил о смертельной опасности приема некоторых препаратов при легкой форме коронавируса. Выпуск доступен на YouTube.

По словам телеведущего, в большинстве случаев пациентам, заразившимся COVID-19, назначают кроверазжижающие препараты. Мясников заявил, что эти лекарства требуются только при тяжелой форме коронавируса. Если заболевание протекает у человека в легкой форме, то эти препараты могут быть смертельно опасны, отметил доктор.

«Во всех западных медицинских руководствах написано: "Даже если вы давали кроверазжижающие препараты в больнице, при выписке вы их снимаете". Кроверазжижающий препарат может убить!» — подчеркнул Мясников. Он уточнил, что эта группа лекарств при неправильном приеме может спровоцировать желудочно-кишечное кровотечение или кровоизлияние в мозг.

«Запомните: ковид-ОРЗ, который мы амбулаторно лечим, не требует антибиотиков, не требует кроверазжижающих. Тут надо перетерпеть», — рассказал специалист. При этом Мясников отметил, что если пациенту с легкой формой коронавируса становится только хуже, то ему следует немедленно вызвать скорую.

Ранее телеведущий оценил предложение лишать дипломов врачей, которые отговаривают россиян от вакцинации от коронавируса. Мясников заявил, что если специалист пытается убедить пациента не делать прививку, то необходимо добиться его увольнения с «волчьим билетом».