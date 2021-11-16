Доктор Мясников раскрыл причины заражения COVID-19 после вакцинации

Мясников: если человек заболел после первой прививки, он заразился коронавирусом накануне

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях человек может заразиться коронавирусом, если он уже вакцинировался. Причины этого специалист раскрыл в своем Telegram-канале.

По словам доктора, если человек получил только первую дозу вакцины и заболел, это значит, что он заразился вирусом накануне. «Вирус пришел, а защита еще не сформировалась — для этого нужно время», — объяснил врач и отметил, что от самой прививки заразиться нельзя.

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Врач рассказал, что некоторые также заболевают после второй дозы вакцины, так как приобретенный после первой прививки от COVID-19 иммунитет мог сформироваться не до конца. Он подчеркнул, что максимальное количество антител наблюдается через 3-4 недели после второй дозы.

Мясников объяснил, что заразиться коронавирусом возможно и спустя несколько месяцев после прививки. «Если вы заболели COVID-19 через пару месяцев после вакцины, значит, вы попали в 10-40 процентов (в разных возрастных группах по-разному) тех, у кого сформированный вакциной иммунитет оказался слабее встретившегося вируса», — пояснил врач.

Тем не менее, по его словам, иммунитета, полученного благодаря прививкам, достаточно для борьбы с вирусом. Именно поэтому у подавляющего числа вакцинированных COVID-19 проходит в легкой форме, отметил врач.

«Если вы заболели через полгода и более после вакцинации, значит, вы попали в те 50 процентов людей, у которых уровень антител вымывается в течении шести месяцев после вакцинации», — заключил врач. Мясников также предупредил невакцинированных людей о рисках заболеть и отметил, что теперь они могут посещать только «те места, куда пускают без QR-кода».

Ранее Мясников назвал запоздалой мерой идею ввести принудительную вакцинацию в России. По мнению врача, если бы прививку сделали обязательной раньше, то это помогло бы спасти несколько тысяч человек.