Доктор Мясников перечислил опасные для почек препараты

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил препараты, частый прием которых может нанести вред почкам. Выпуск доступен на YouTube.

По словам телеведущего, угрозу для здоровья почек представляют некоторые нестероидные противовоспалительные препараты: ибупрофен, кеторолак, диклофенак и дротаверин. «Все эти обезболивающие опасны для желудка, сердца, но в первую очередь опасны для почек», — подчеркнул Мясников.

Кроме того, доктор заявил, что эти препараты могут влиять на возникновение онкологических заболеваний. «Есть серьезные работы, говорящие о связи нестероидных противовоспалительных препаратов и рака почек», — сообщил специалист. В то же время он уточнил, что перечисленные препараты могут предотвращать возникновение рака кишечника.

Мясников добавил, что в список опасных для почек лекарств не входит парацетамол. Как отметил врач, этот обезболивающий препарат можно принимать практически всем, в том числе детям и пожилым. «Парацетамол не имеет противопоказаний, кроме одного, — он токсичен для печени, если вы переваливаете определенную дозу», — рассказал он, уточнив, что максимально допустимая суточная доза парацетамола составляет четыре грамма.

Ранее телеведущий, комментируя идею ввести в России принудительную вакцинацию от коронавируса, заявил, что эта мера сильно запоздала. По мнению Мясникова, если бы в стране ввели принудительную вакцинацию летом, то это помогло бы спасти 30 тысяч жизней.