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Доктор Мясников рассказал о связи употребления зелени и появления тромбов

Доктор Мясников: при приеме разжижающих кровь препаратов следует отказаться от фасоли
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Фото: Gary Cameron / Reuters

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, что употребление зелени связано с появлением тромбов. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, в таких продуктах содержится витамин К, который выступает в качестве «антагониста» лекарств, предназначенных для лечения тромбоза. Он предупредил, что употребление зеленой фасоли, брокколи и шпината может нейтрализовать действие кроворазжижающих препаратов, таких как варфарин. При этом специалист отметил, что сам по себе витамин K не может привести к тромбозу.

Ранее Мясников перечислил препараты, частый прием которых может нанести вред почкам. По словам телеведущего, угрозу для здоровья почек представляют некоторые нестероидные противовоспалительные препараты: ибупрофен, кеторолак, диклофенак и дротаверин. «Все эти обезболивающие опасны для желудка, сердца, но в первую очередь опасны для почек», — подчеркнул он.


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