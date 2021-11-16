Описаны последствия употребления энергетиков для организма

Врачи-неврологи Павел Хорошев и Роман Люкманов в разговоре с Ura.ru описали негативные последствия употребления энергетических напитков для здоровья человека. Их распитие может привести к истощению организма, сбою в работе нервной системы и всех гормональных систем, снижению иммунитета, а также повышению заболеваемости.

«Основной вред от энергетиков связан с тем, что они обладают истощающим действием. Мы с помощью энергетиков стимулируем метаболизм, из-за этого истощается ресурс клеток и нарушается их нормальная деятельность. Наблюдается сбой в работе гипофиза. Если употребление энергетиков стало системным, то в будущем будет сложно восстановить работу всех гормональных систем», — рассказал Хорошев.

Он добавил, что передозировка напитка может привести к тахикардии — более 90 ударов сердца в минуту у взрослого человека длительностью в полчаса-час. Специалист посоветовал обратиться к врачу в случае, если пульс не падает.

Люкманов, в свою очередь, назвал энергетики суррогатами энергии. По его словам, их употребляют в случае, когда организму не хватает собственных ресурсов, если человек не досыпает или ведет активную деятельность. Он подчеркнул, что при любом искусственном увеличении потенциала организм тратит собственные ресурсы, требующие восполнения. Если этого не происходит — начинают страдать системы жизнедеятельности.

«Первой, как правило, страдает нервная система, появляются различные расстройства, снижается иммунитет, повышается заболеваемость, а дальше все зависит от возраста и людей с их набором заболеваний», — подытожил медик.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, употребление какого популярного напитка может сильно навредить организму. Он заявил, что наибольшую угрозу для здоровья представляет сладкая газировка. По словам Мясникова, этот напиток вызывает диабет и ожирение и в конечном итоге может спровоцировать онкологию.