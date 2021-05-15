Школьник пожаловался в полицию на отказавшуюся продать энергетик продавщицу

Девятилетний школьник из поселка Маркова пожаловался на продавщицу, которая отказалась продавать ему энергетик, в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Сообщается, что женщина отказалась продавать напиток ребенку, и он попытался отстоять свои права. «Школьник заявил на женщину, а затем в разгневанных чувствах пошел в сторону дома», — отмечает Babr Mash.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге полиция задержала школьника, подозреваемого в убийстве отчима. Юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с отчимом — 46-летним гражданином Узбекистана. Тот скончался от удара ножом в шею в машине скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».