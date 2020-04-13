Россиянин провел ночь с девушкой и был наказан по доносу деда

Жителя подмосковного поселка Барвиха наказали за то, что он во время самоизоляции привел домой девушку и провел с ней ночь — донос на молодого человека направил его дед. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Как рассказал изданию 86-летний пенсионер, его 30-летний внук работает сменами два через два, а в свободное время проводит «в компании друзей, девушек и алкоголя». По словам мужчины, в последний раз его родственник «ушел, напился да и еще привел с собой какую-то».

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Пенсионер пояснил, что переживает за свое здоровье. Он также заявил, что просил внука увести девушку из дома, но получил отказ и обратился в полицию. Мужчина добавил, что полицейские забрали молодых людей и выписали им протоколы за нарушение самоизоляции.

Ранее сообщалось, что 12-летний школьник из Москвы сдал полиции свою мать, которая ушла в запой во время режима самоизоляции. Мальчик пожаловался, что его мать постоянно пьет спиртное, кричит на него и включает громкую музыку. Когда мать начинала вести себя агрессивно, он уходил в комнаты проживавших с ним родственников. После окончания режима самоизоляции женщину направят в центр занятости для поиска работы.

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