Россиянин провел ночь с девушкой и был наказан по доносу деда

Жителя подмосковного поселка Барвиха наказали за то, что он во время самоизоляции привел домой девушку и провел с ней ночь — донос на молодого человека направил его дед. Об этом сообщила «Комсомольская правда».
Как рассказал изданию 86-летний пенсионер, его 30-летний внук работает сменами два через два, а в свободное время проводит «в компании друзей, девушек и алкоголя». По словам мужчины, в последний раз его родственник «ушел, напился да и еще привел с собой какую-то».
Пенсионер пояснил, что переживает за свое здоровье. Он также заявил, что просил внука увести девушку из дома, но получил отказ и обратился в полицию. Мужчина добавил, что полицейские забрали молодых людей и выписали им протоколы за нарушение самоизоляции.
Ранее сообщалось, что 12-летний школьник из Москвы сдал полиции свою мать, которая ушла в запой во время режима самоизоляции. Мальчик пожаловался, что его мать постоянно пьет спиртное, кричит на него и включает громкую музыку. Когда мать начинала вести себя агрессивно, он уходил в комнаты проживавших с ним родственников. После окончания режима самоизоляции женщину направят в центр занятости для поиска работы.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения