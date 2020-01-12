В России пьяный школьник убил отчима

В Санкт-Петербурге полиция задержала школьника, подозреваемого в убийстве отчима. Об этом сообщает телеканал «78».

В ночь на 12 января в дежурную часть поступило сообщение о мужчине с ножевым ранением. На место прибыл наряд полиции.

Правоохранители задержали 16-летнего восьмиклассника. Позже было установлено, что юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с отчимом — 46-летним гражданином Узбекистана. Тот скончался от удара ножом в шею в машине скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Известно, что подозреваемый ранее неоднократно совершал административные правонарушения.

В конце октября 2019-го школьник из Петербурга убил мать на кухне квартиры на улице Стасовой. Согласно предварительной версии, за происходящим наблюдал брат-близнец подростка — тот поливал ее кипятком из чайника и вырезал части тела одним из острых предметов: кроме шампура и пинцета, на месте нашли нож и ножницы.

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