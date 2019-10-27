Соседка рассказала подробности о семье убившего мать 12-летнего россиянина

Соседка семьи из Санкт-Петербурга, в которой 12-летний школьник убил собственную мать, рассказала подробности их жизни — по ее словам, отец был в лучших отношениях с сыновьями, чем женщина. Об этом пишут «Невские новости».

По словам соседки, мужчина водил детей в разные школы, так как у одного из них были проблемы со зрением, а у второго — со слухом. Иногда он просил друзей присмотреть за сыновьями. Предположительно, отношения матери и мальчиков не складывались из-за ее пристрастия к алкоголю.

Женщина также заявила, что с этажа выше, где жила семья, часто раздавались крики и ругань. По ее словам, однажды в квартире произошел пожар — мать курила и не заметила, как загорелся матрас. Пьяных родителей разбудили соседи.

Подросток убил свою мать в ночь на 27 октября, по предварительной версии, за происходящим наблюдал его брат-близнец. Юноша облил мать кипятком из чайника и вырезал ей части тела острым предметом — в комнате нашли шампур, пинцет и ножницы.

В момент убийства отец детей находился дома в полупьяном состоянии. Он позвонил своим родителям, которые вызвали полицию. Следственный комитет возбудил дело по статье 105 УК («Убийство»), сообщается на сайте ведомства.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru