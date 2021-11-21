Доктор Мясников оценил идею лишать дипломов врачей-антипрививочников

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил идею лишать дипломов врачей, отговаривающих россиян от вакцинации против коронавируса. Он разместил сообщения в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация с врачами-антипрививочниками началась «не вчера». Он отметил, что если врач отговаривает пациентов от прививок, необходимо добиваться его увольнения с «волчьим билетом».

«Мое мнение я высказал еще много лет назад на страницах своей книги про инфекции («Свой-чужой»). Жалко тогда не прислушались!» — написал Мясников.

Доктор также привел отрывок из свей книги, в котором раскритиковал медиков, агитирующих против прививок. «Звонит мне хороший знакомый и спрашивает: "Саша, скажи, так нашему сыну надо делать прививки или нет, а то внимание!!! В поликлинике существуют разные мнения!" У меня аж в глазах потемнело! Ладно обыватель, человек далекий от медицины, да и то: образованный вроде человек, кандидат наук! Медработники! Врачи! Сомневаются в целесообразности прививок детям?!» — возмутился Мясников.

Он добавил, что в 1941 году был введен расстрел на месте за «вражескую пропаганду», и предположил, что такой агитатор мог сагитировать 100 человек. «А сколько детей и взрослых становятся инвалидами и умирают от того, что "в поликлинике существуют разные мнения"?!! По стране десятки тысяч! И эти жизни на совести таких врачей-предателей! И ведь продолжают работать и зарплату получают, еще жалуются, что мало! Если есть достоверная информация, что где-то конкретный врач отговаривает пациентов от прививок — необходимо добиваться его увольнения с волчьим билетом!» — заключил врач.

17 ноября сенатор, кандидат медицинских наук Александр Башкин предложил пожизненно лишать медицинских дипломов врачей-антипрививочников. Он уверен, что медик, который отговаривает пациентов от прививок, не имеет должного образования, медицинских познаний и практики. По этой причине, уточнил сенатор, таким врачам не стоит работать.

После этого российские медики разошлись во мнениях. В беседе с «Лентой.ру» врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что может понять опасения врачей, которые не доверяют вакцине. В связи с этим она предложила выделить бюджет на просветительскую работу, чтобы снизить боязнь перед вакцинацией. В то же время врач-терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин счел правильной идею лишать медиков дипломов. Он бы ввел для врачей-антипрививочников еще и финансовую или административную ответственность.