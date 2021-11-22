Мясников оценил идею запретить указывать в СМИ национальность преступников

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил предложение парламента Чеченской Республики запретить указывать в СМИ национальность преступников. В посте, опубликованном в Telegram, доктор написал, что у законопроекта об указании национальности злоумышленников много сильных сторон, однако есть и слабые.

«Все за мы знаем: "у преступников нет национальности", "перед законом все равны", "не надо разжигать национальную рознь" и так далее. Я полностью с этим согласен», — высказался телеведущий. Доктор добавил, что если бы его попросили высказаться однозначно за эту идею или против нее, он бы выбрал первый вариант.

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Врач отметил, что в России существуют устойчивые национальные диаспоры, которые оказывают сильное влияние на своих представителей. Такие группы, счел Мясников, наименее заинтересованы в противоправных деяниях своих членов и порче репутации остальных своих представителей.

«Посмотрите на чеченцев. Вы много реально о них слышали негативного в этом смысле в последние годы? Им никто не позволит замарать хулиганством свою национальную честь, мы все знаем, как Р. Кадыров (глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров — прим. "Ленты.ру") жестко и справедливо реагирует», — написал врач. Мясников выразил уверенность в том, что так же должны действовать и остальные диаспоры.

В то же время медик заявил, что самое страшное осуждение — это критика со стороны «своих». «Но если СМИ будут умалчивать [национальность нарушителя], то как подобные выходки получат должную огласку и осуждение? Полиция будет работать с главами диаспор? Ну, наверное», — заключил доктор.

Ранее стало известно, что парламент Чечни внес в Госдуму инициативу о запрете упоминать в СМИ национальность и вероисповедание россиян, нарушивших закон. Авторы законопроекта сослались на провокационные материалы в соцсетях и СМИ, формирующие, по их мнению, негативное отношение к этническим группам. Изменения предложили внести в закон «О средствах массовой информации» и административный кодекс.