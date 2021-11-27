Российский пятиклассник пытался напасть на сверстника и учителя во время урока

В новосибирской школе пятиклассник пытался напасть на сверстника и учителя во время урока. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу следственного управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Уточняется, что по факту инцидента в учебном заведении в Калининском районе проводится доследственная проверка. Ранее в местных СМИ появились публикации о том, что школьник набросился на одноклассника с ножницами, но учителю удалось защитить ребенка, поэтому никто не пострадал. Известно, что до этого пятиклассник не раз нарушал дисциплину, однако, что послужило причиной его агрессии в этот раз, не уточняется.

В октябре в в Нижегородской области российские старшеклассники избили подростка. Ученики старших классов вымогали у десятилетнего ребенка пять тысяч рублей. Когда за него заступился другой школьник, они на него напали. Из-за нападения глаз мальчика перестал видеть. Он также получил перелом лицевых костей.