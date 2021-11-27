В Нью-Йорке объявлено чрезвычайное пположение из-за роста случаев COVID-19

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила о введении чрезвычайного положения в штате до 15 января 2022 года на фоне роста случаев заражения COVID-19. Об этом говорится в официальном указе, опубликованном на сайте губернатора.

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В документе сообщается, что, учитывая наблюдаемое распространение коронавируса «со скоростью, невиданной в штате с апреля 2020 года», а также принимая во внимание активный рост числа госпитализаций, связанных с COVID-19, и потребность в скоординированном подходе к обеспечению вместительности больниц, губернатор объявила чрезвычайное положение во всем штате Нью-Йорк.

Согласно указу, департамент здравоохранения сможет ограничивать оказание несерьезных и несрочных процедур в больницах, чтобы обеспечить достаточное количество мест в преддверии возможного роста случаев заболевания коронавирусом предстоящей зимой.

Постановление начнет действовать с пятницы, 3 декабря. Оно также позволит штату быстрее закупать любые критически важные материалы для борьбы с пандемией.

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