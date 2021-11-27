Посол России рассказал об очень опасном заблуждении НАТО

Посол России в США Анатолий Антонов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что мнения о том, что Москва может якобы испугаться потенциала НАТО в Черном море, являются очень опасным заблуждением.

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«Есть, и здесь высказываются, предположения, что может появиться какая-то отчаянная голова на Украине или группа бойцов, которые попытаются проверить прочность российской обороны, рассчитывая на то, что мы отвечать не будем, испугаемся натовского потенциала. Я хотел бы сказать и выделить однозначно: это очень опасное заблуждение», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что в настоящее время страны Североатлантического альянса осваивают Черное море и украинские территории, однако Россия не боится подобного развития событий.

Ранее Антонов оценил сообщения о возможном нападении России на Украину. По его словам, подобные обвинения в адрес России связаны с попытками скрыть неудачи в политике украинского президента Владимира Зеленского. Посол назвал истерией данные о мнимой российской угрозе для Киева.

