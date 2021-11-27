На юбилее КВН спели про Пескова

На игре в честь 60-летия КВН исполнили песню про Дмитрия Пескова и его «босса»

На игре в честь 60-летия Клуба веселых и находчивых (КВН) исполнили песню про пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Фрагмент попал в выпуск, показанный в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

«Где ваш босс, в пути? Он сейчас в Кремле один, решает много сложных проблем. Шесть пропущенных у вас, он вас ищет целый час, а вы кайфуете на КВН», — спели юмористы КВНа.

Песков находился в жюри юбилейного выпуска и отреагировал на шутку смехом. Концерт прошел 23 ноября в Crocus City Hall в Москве.

Ранее участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов рассказал о съемках юбилейной игры к 60-летию КВН, назвав его хорошим междусобойчиком со старыми друзьями.