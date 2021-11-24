Звезда «Уральских пельменей» рассказал о съемках юбилея КВН

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов рассказал о съемках юбилейной игры КВН, приуроченной к 60-летию программы. В беседе с изданием с KP.RU он признался, что был рад встретиться с давними коллегами.

«Для нас это был такой междусобойчик хороший. С нами играли все наши старые друзья, которых мы знаем уже по 25 лет. Конечно, во время съемок не прекращались обнимания и рассказы о том, кто как сейчас живет. У меня внутри все эти два дня бурлила радость», — поделился Ершов.

Артист также назвал игру общей победой тех, кто уже давно играет в КВН. Он добавил, что не знает, где находится кубок, который вручили победителям. «Его забрала одна из других команд сборной, так что, у кого он сейчас находится, я не знаю», — подчеркнула звезда «Уральских пельменей».

Запись юбилейной игры КВН прошла в Москве на концертной площадке «Крокус Сити Холл». В 2021 году программе исполнилось 60 лет.

Ранее руководитель и ведущий КВН Александр Масляков заявил, что начал задумываться о завершении карьеры, однако окончательного решения пока не принял. В интервью, опубликованном в преддверии 80-летнего юбилея телеведущего, Масляков признался, что будет очень нервничать, глядя на игру со стороны.