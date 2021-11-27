Опубликовано видео погони полиции за BMW на МКАД со стрельбой

МВД России опубликовало видео погони за водителем BMW со стрельбой на МКАД. Ролик был размещен на официальном YouTube-канале ведомства.

На кадрах запечатлено, как нарушитель перемещается из одной полосы движения в другую, после чего теряет скорость в дорожном заторе, и к нему выдвигаются полицейские.

26 ноября на внутренней стороне МКАД сотрудники ДПС остановили автомобиль для проверки документов, однако 23-летний водитель резко нажал на педаль газа. Пытаясь скрыться, он врезался в несколько автомобилей. Силовики заблокировали его BMW, нарушителя задержали. Он был ранен. В МВД добавили, что у мужчины нашли крупную партию наркотиков.