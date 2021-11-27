Россиян предупредили о подорожании картофеля

Исполнительный директор «Инвестиционно-Аграрного Фонда» Марина Строгая сообщила, что в текущем году урожай картофеля оказался «не самым лучшим», что привело к росту цены на него. Ее слова приводит агентство «Прайм».

Эксперт отметила, что этот год значительно уступает прошлому по урожайности. «Также были нарушены многие зарубежные каналы поставок за счет пандемии, и это также делает дороже иностранную продукцию», — пояснила она.

Строгая добавила, что есть еще фактор дефицита удобрений, который также стал следствием пандемии коронавирусной инфекции. Все это приведет к повышению цен на овощи практически по всем позициям, отметила она.

Ранее Минфин впервые увидел признаки перегрева потребительского рынка в России. Ведомство заявило, что продукты питания в стране дорожают опережающими темпами. По последней информации Росстата, рост стоимости товаров и услуг в августе 2021 года по сравнению с августом 2020-го составил 6,68 процента.

