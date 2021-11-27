Кинопродюсеру Марку Рудинштейну сделали срочную операцию

Кинопродюсеру Марку Рудинштейну, находящемуся в крайне тяжелом состоянии, сделали срочную трахеостомию — операцию по формированию искусственного отверстия в шее, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что 75-летний создатель фестиваля «Кинотавр» остается на аппарате искусственной вентиляции легких в реанимации с сильным поражением мозга вследствие обширного ишемического инсульта.
Рудинштейна госпитализировали с сердечным приступом 17 ноября, медики диагностировали у него инфаркт миокарда. Позднее стало известно, что продюсер впал в кому.