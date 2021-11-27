Неизвестный ранил покупателя в результате стрельбы в торговом центре в США

WRAL: один человек ранен при стрельбе с торговом центре в Северной Каролине

— Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) 27 ноября 2021, 00:04

По меньшей мере, один человек пострадал в результате стрельбы в одном из торговых центров американского города Дарем в штате Северная Каролина. Об этом сообщает местный портал WRAL.

Пострадавший получил пулевое ранение, других подробностей о его состоянии пока не приводится. По сообщениям очевидцев, после информации о стрельбе здание эвакуировали, торговый центр закрыт до конца дня.

Личность стрелка, его местонахождение и возможные причины инцидента пока неизвестны. Полиция подтвердила факт стрельбы, однако какие-либо дополнительные детали происшествия не разглашаются.

Стрельба в торговом центре совпала с «черной пятницей», которая в США традиционно знаменует начало новогоднего сезона, а магазины объявляют акции и скидки.

В середине ноября неизвестный устроил стрельбу возле одной из школ в американском штате Колорадо. По данным полиции, несколько человек получили огнестрельные ранения. В больницы были доставлены пятеро подростков от 14 до 17 лет. Подозреваемый скрылся с места происшествия.