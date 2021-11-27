Шукшина рассказала о попытке связаться с пригласившим ее в «красную зону» врачем

Актриса Шукшина попыталась связаться с одним из врачей после приглашения в «красную зону»

Актриса Мария Шукшина заявила, что попыталась связаться с одним из врачей, подписавших открытое письмо с приглашением знаменитых антиваксеров в «красные зоны». Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Она обратилась к одному из подписантов письма к антипрививочникам — главврачу больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денису Гусеву. По словам Шукшиной, позвонив к нему в приемную, ей ответили, что все менеджеры заняты, поэтому нужно подождать.

«Создавалось впечатление, что телефон рассчитан на прием заказов на платные услуги. Когда мне ответили, спросила, действительно ли это приёмная главврача. Мне ответили утвердительно и поинтересовались, по какому вопросу я звоню», — отметила она.

После того как актриса заявила, что хотела бы связаться с главным врачом по поводу открытого письма и предложения посетить «красную зону», ей посоветовали позвонить на номер общероссийской горячей линии по COVID.